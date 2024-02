Caos en conteo y transmisión de resultados de elecciones

La noche del 4 de febrero culminó sin datos oficiales sobre los resultados de las elecciones generales y el mismo Tribunal Supremo Electoral reconoció las anomalías la madrugada de este lunes. Durante el día, el candidato inconstitucional a la reelección, Nayib Bukele, rompió el silencio electoral y ordenó al fiscal general procesar a quienes impidieran el voto en el exterior. Sin datos oficiales, y cuando en algunos centros de votación no había iniciado el conteo de votos, se autoproclamó como ganador.

Fracasó el sistema del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el conteo de votos y la transmisión de datos preliminares de las elecciones presidenciales y legislativas de este 4 de febrero. El sitio web del TSE proyectó un conteo de votos mayor al padrón electoral, y registró datos de actas que no habían sido procesadas en los centros de votación.

El sitio web preliminar.tse.gob.sv/resultados/index mostraba incongruencias entre la cantidad de actas escrutadas y votos obtenidos por los partidos políticos. Por ejemplo, a las 11:25 de la noche, en el departamento de Cabañas no aparecían actas procesadas, pero el Nuevas Ideas, el partido oficialista, llevaba 2 mil 929 votos.

A las 2:21 de la madrugada de este lunes, el TSE reconoció el fracaso: “debido a múltiples acciones que han dificultado el desarrollo de las actividades de transmisión de resultados preliminares y por falta de papel de seguridad y otros factores ajenos a la voluntad del TSE”, publicó en un memorándum en el que autorizó la emisión de actas manuales.

Hasta esa hora, miembros de juntas receptoras de votos permanecían retenidos en centros de votación donde no podían transmitir porque la página del TSE se caía constantemente.

En el transcurso del día, el candidato inconstitucional a la reelección, Nayib Bukele, incumplió la normativa electoral al salir a pedir el voto para tener la mayoría legislativa. También solicitó al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, procesar penalmente a quienes impidieran el voto de salvadoreños en el exterior. Y por la noche, aun cuando el TSE no había dado los primeros resultados, se autoproclamó ganador.

A pesar de las ilegalidades e irregularidades en el proceso, la magistrada presidenta del TSE Dora Esmeralda Matínez, declaró a las que el evento electoral había sido “un éxito”. La magistrada se marchó sin brindar declaraciones a la prensa sobre estas irregularidades y otras sucedidas en los centros de votación. Media hora después, los magistrados Guillermo Wellman y Noel Orellana brindaron una conferencia improvisada, en la que solo permitieron cuatro preguntas de los periodistas.

El TSE publicó los primeros resultados a las 8:35 de la noche del 4 de febrero. A las 9:48, durante la conferencia en la que Martínez calificaba de exitosa la jornada, los resultados preliminares le daban 1 millón 90 mil 522 votos al candidato inconstitucional de Nuevas Ideas; 93 mil 846 al candidato presidencial del FMLN, Manuel Flores; 81 mil 102 para Joel Sánchez, de Arena; 29 mil 310 para Luis Parada; 11 mil 388 para Luis Renderos, de Fuerza Solidaria y 8 mil,587 para Marina Murillo.

Esos datos, según indicaba la página, solo incluían la votación nacional. El padrón electoral estaba conformado por 5 millones 473 mil 305 votantes, lo que quiere decir que, de continuar esa tendencia proyectada por el TSE, habría votado más gente que la habilitada.

Revista Factum preguntó por mensaje al magistrado Noel Orellana para obtener una explicación al respecto, pero no contestó. Según fuentes del TSE, el Tribunal tenía planeada una conferencia de prensa para las dos de la madrugada de este 5 de febrero, pero ante las fallas en la transmisión de datos, los organizadores empezaron a apagar las luces y desmontar las cámaras a las 12:26 de la medianoche.

Una integrante de la Junta Receptora de Votos (JRV) 1706, en el centro de votación ubicado en el colegio Cristóbal Colón, en San Salvador, dijo a Revista Factum que entre las 8:00 y 10:00 de lanoche, el sistema para ingresar los datos de los resultados de la elección presidencial no funcionaba, lo cual sucedió con otras cinco juntas. Esta junta también tuvo problemas con su computadora y la conexión a internet. Hasta la 1:36 de la madrugada de este 5 de febrero, estas juntas aún intentaban ingresar los datos de la elección legislativa.

En la avenida Olímpica, siempre en San Salvador, las personas de las JRV mencionaron a las dos de la madrugada del 5 de febrero que estaban despiertos desde las 3:00 a.m. del día anterior, y que les han quitado los servicios sanitarios y no los dejan tomar agua.

Las ilegalidades de Bukele

Nayib Bukele rompió el silencio electoral que exige la ley al dar una conferencia de prensa en la que pidió el voto, la tarde del 4 de febrero. “Es importante que votemos para garantizar que tengamos una Asamblea Legislativa que pueda continuar aprobando el régimen de excepción”, declaró, sin permitir preguntas de periodistas de El Salvador.

Después del cierre de urnas, a las 5:00 de la tarde, tanto dentro como fuera del país, Bukele publicó en su cuenta de X que era una violación contra la ley electoral que salvadoreños haciendo fila no pudieran votar, así que ordenó al fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, que procesara a los responsables. Después, Delgado declaró que la Fiscalía “procesará a quien cometa delito”.

Horas más tarde, y después de la advertencia de Bukele en X, la presidenta del TSE dijo que el organismo colegiado estuvo reunido para decidir respecto a los salvadoreños que no pudieron votar en el exterior. Wellman aclaró posteriormente que el organismo colegiado planeaba extender las votaciones para estos salvadoreños el próximo domingo.

Bukele se autoproclamó ganador apenas dos horas después del cierre electoral, aún cuando no había resultados preliminares. A las 6:56 p.m., publicó en X que “de acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección con más del 85 % de los votos y un mínimo de 58 diputados de 60 de la Asamblea”.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Bukele, el magistrado Wellman respondió que si algún candidato rompió el silencio electoral, deliberarán después.

Otras irregularidades

El candidato – y aún presidente – Nayib Bukele acudió al centro de votación ubicado sobre la avenida Olímpica de San Salvador aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Su llegada fue anticipada por la presencia de cientos de miembros de Nuevas Ideas, fuegos artificiales y bocinas que ensordecieron por varios minutos el lugar tocando en loop la canción “It’s the end of the world”, que lo acompañaría también durante su autoproclamación como ganador de la presidencia por segunda ocasión.

La presencia de miembros de Nuevas Ideas y vitoreos dentro del centro de votación no despertó ningún señalamiento de irregularidades. Similar situación pudo ser comprobada en decenas de centros de votación, en los cuales a menos de 100 metros fueron ubicados diversidad de los denominados puntos cian, violando la ley electoral.

Durante la mañana, varios centros de votación no abrieron sus puertas a las 7:00 de la mañana, como el Tribunal había establecido, debido a ausencias de encargados o retrasos en las entregas de materiales por parte del TSE.

A las 5:20 de la tarde, periodistas denunciaron en redes sociales y en un grupo de WhatsApp del Tribunal que fueron expulsados de los centros de votación, a pesar de que la prensa tiene derecho a registrar lo que sucede antes, durante y después de las votaciones, de acuerdo al Instructivo de Juntas Electorales Municipales. No hubo ninguna mención al respecto por parte de los magistrados.

En el centro de votación ubicado en el centro escolar Concha Viuda de Escalón, el escritor Carlos Borja fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) porque leyó artículos de la Constitución de la República que prohíben la reelección presidencial.

Revista Factum preguntó a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, cuál es su postura con respecto al salvadoreño detenido por leer artículos de la Constitución en un centro de votación, los periodistas que fueron impedidos de informar después del cierre de urnas y la candidatura a la reelección de Bukele, pero se limitó a decir que no tenía “los datos exactos ni denuncias sobre el tema”.

También se le preguntó al director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, cuál era su postura con respecto a esa detención; sin embargo, respondió: “Mejor, si me permite, voy a dar opiniones posteriormente porque todavía estamos en proceso. Todavía no quiero emitir una opinión”. Esta revista también preguntó sobre la expulsión de periodistas de centros de votación, pero también dijo: “no le voy a responder en este momento”.

A las 5:30 de la tarde, el representante de Cid Gallup, Luis Haug, difundió en conferencia de prensa los resultados de un boca de urna realizado durante las elecciones, con una participación de más de 21 mil salvadoreños que dijeron a la encuestadora su intención de voto. Según estas proyecciones, 9 de cada diez votantes prefieren a Bukele. Estos datos también predijeron una súper mayoría de diputados del partido oficial Nuevas Ideas.

El representante de Cid Gallup dijo a Revista Factum que consultó con el TSE para brindar proyecciones sobre las elecciones después de las 5:00 p.m., cuando las urnas han cerrado, a pesar de que el Código Electoral, en el artículo 176 lo prohíbe.

“Quince días antes de la fecha de las elecciones y hasta que se declaren firmes los resultados de la misma, no se permitirá (…) publicar o difundir a través de cualquier medio de comunicación social resultados de encuestas o proyecciones sobre candidatos”, establece la normativa. La sanción por incumplir este artículo va desde $1,143 a $5,714.