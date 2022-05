Las madres que erran buscando respuestas

La XVI Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos Desaparecidos recorrió distintos estados de la república mexicana para mostrar el tormento en el que se han convertido sus vidas desde que un familiar suyo decidió tomar camino y se convirtió en uno más de los 35 mil desaparecidos procedentes del triángulo norte centroamericano en la última década, según cifras que maneja el Movimiento Migrante Mesoamericano.

«Yo ya me acostumbré. Para mí no hay fiestas. No hay ‘Día de las Madres’. Mi hija es un vacío que no se puede llenar. Para nosotros no hay fiesta. No hay navidad. Ese vacío ahí está y nunca se llenó. Hasta que la encuentre, se va a llenar. Antes, no», explica Rosa Edith Mata de Ramos, una madre salvadoreña que busca a su hija, Lilian Korina Ramos, desaparecida desde hace cinco años.

La caravana no solo está compuesta por madres de familia. También viajan padres, hijos y hermanos que buscan a sus seres queridos y que representan el dolor que viven 47 familias procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Del 1 al 10 de mayo recorrieron ciudades como Tapachula (Chiapas), Villahermosa (Tabasco) y Coatzacoalcos (Veracruz), que son algunos de los puntos de tránsito más peligrosos para los migrantes que viajan en condición de indocumentados. También visitaron a Las Patronas y el Puerto de Veracruz, para finalizar en la Ciudad de México, donde sostuvieron un encuentro con senadoras de la república.

El Movimiento Migrante Mesoamericano asegura que en 16 años de recorrer México exponiendo la realidad de quienes buscan a sus familiares desparecidos han logrado encontrar a 370 personas con vida. Y anunciaron que en los próximos años priorizarán sus esfuerzos en la sistematización de la información a través de los centros penales de México (federales y estatales) y buscarán tener una coordinación con el Instituto de Identificación de Personas, recientemente creado en dicho país.

